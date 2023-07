Les Yeux de Taqqi Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 15 octobre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Les Yeux de Taqqi Dimanche 15 octobre, 10h30 Espace Marc Sangnier 5€ / 1€

Taqqi, jeune Inuit aveugle malmené par une grand-mère acariâtre, veut voir, savoir et pouvoir. Aidé de son chien, il part en quête du monde et du royaume des Grands. Entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi découvre, au gré de rencontres inattendues, des trésors cachés, aussi étincelants que les icebergs du Groenland…

Un conte initiatique plein d’humanité qui ne vous laissera pas de glace !

“Marionnettes manipulées avec délicatesse et ombres chinoises, le voyage initiatique d’un jeune garçon aveugle sur la banquise. Tiré d’une fable inuite, ce spectacle est magique.”

Le Parisien

Moment musical à l’issue du spectacle par le Conservatoire de Rouen.

