AU FIL DES PAGES – CAFÉ LITTÉRAIRE Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime AU FIL DES PAGES – CAFÉ LITTÉRAIRE Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 14 octobre 2023, Mont-Saint-Aignan. AU FIL DES PAGES – CAFÉ LITTÉRAIRE Samedi 14 octobre, 10h30 Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite Même si le nombre de romans publiés cette année AU MOIS DE SEPTEMBRE est pour la première fois repassé sous la barre des 500, se frayer un chemin parmi les nouveautés de la rentrée littéraire reste tout de même un exercice périlleux ! Pour vous aider à cheminer, les bibliothécaires de l’Espace Marc-Sangnier vous convient au premier café littéraire de la saison 2023/24. Elles ont invité Olivier Decoin, l’expert en littérature de la librairie Colbert, à vous présenter ses coups de cœur. Autour d’un café, un moment convivial à ne pas manquer au cours duquel chacun et chacune auront également plaisir à découvrir vos choix personnels. Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Marc Sangnier Adresse Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Ville Mont-Saint-Aignan Departement Seine-Maritime Lieu Ville Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan latitude longitude 49.462031;1.072158

Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-saint-aignan/