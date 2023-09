MÔMES EN LIRE Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime MÔMES EN LIRE Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 11 octobre 2023, Mont-Saint-Aignan. MÔMES EN LIRE Mercredi 11 octobre, 16h00 Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite Les Mômes en lire destinés au très jeune public permettent, une fois par mois, de familiariser les enfants accompagnés d’un adulte à la lecture. Les Mômes en lire sont toujours en relation avec le spectacle familial proposé le dimanche suivant. Les bibliothécaires proposent aux enfants la découverte d’albums et les invitent ensuite à réaliser une activité manuelle en lien avec les textes lus.

Votre rendez-vous d’octobre vous réserve de belles histoires : ce mois-ci, en écho au spectacle Les Yeux de Taqqi du dimanche 15 octobre, les bibliothécaires n’hésiteront pas à emmener les enfants à découverte de la banquise ! N’hésitez pas à venir partager avec vos enfants ce moment cocooning. Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/lesyeuxdetaqqi/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

