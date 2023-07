Louise Charbonnel Trio Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 10 octobre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Louise Charbonnel Trio Mardi 10 octobre, 20h30 Espace Marc Sangnier 15€ / 12€ / 10€

Louise est chanteuse, pianiste et guitariste, elle compose également ses propres chansons.

Demi-finaliste de « The Voice » en 2021, elle est actuellement à l’affiche de Starmania, mis en scène par Thomas Joly. Entourée de Julien Ecrepont, trompettiste talentueux « tout terrain » et de Jean Michel Charbonnel, contrebassiste ayant joué avec entre autres Didier Lockwood et Charlier & Sourisse, Louise nous offre un concert en toute intimité, sous le signe de la sincérité et l’émotion !

Réservation : accueil billetterie du CDN de Normandie-Rouen, par téléphone au 02 35 70 22 82.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T20:30:00+02:00 – 2023-10-10T22:00:00+02:00

