Prévert Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 8 octobre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Prévert Dimanche 8 octobre, 18h30 Espace Marc Sangnier 15€ / 10€ / 5€ / 1€

Co-accueil avec le Festival Terres de Paroles.

Pour la clôture du festival Terres de Paroles dont la Ville de Mont-Saint-Aignan est partenaire depuis plusieurs années maintenant, le chanteur du groupe Têtes Raides, Christian Olivier, et la comédienne-réalisatrice, Yolande Moreau, se retrouvent sur scène autour des mots de Jacques Prévert. Le nom du poète, le plus lu en France, est à lui seul déjà tout un programme.

Grâce aux talents conjugués de ce duo détonant et inattendu, c’est le Prévert que chacun d’entre nous s’est tricoté depuis l’enfance, qui semble soudain s’animer. Le duo Olivier-Moreau réaffirme la grandeur sublime du quotidien.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T18:30:00+02:00 – 2023-10-08T20:00:00+02:00

