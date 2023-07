Waters – Voyage en eaux vives Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 20 septembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Waters – Voyage en eaux vives Mercredi 20 septembre, 10h30, 12h30, 15h30 Espace Marc Sangnier Entrée gratuite sur réservation

Dans une ambiance aux airs de croisière surréaliste, suivez Lucy Martin, éminente chercheuse originaire de Liverpool pour un voyage écologique qu’elle vous invite à parcourir par procuration. Dans ce spectacle, l’eau est partout. Elle ponctue son parcours, tantôt symbolique, polluée, mystique, providentielle et pourtant épuisable. Plus qu’une quête sensorielle, une véritable audio-thérapie pour célébrer, avec humour, l’eau dans tous ses états !

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=198&kld=2324 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@montsaintaignan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 18 99 00 »}] [{« link »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=198&kld=2324 »}, {« link »: « mailto:billetterie@montsaintaignan.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T10:30:00+02:00 – 2023-09-20T11:00:00+02:00

2023-09-20T15:30:00+02:00 – 2023-09-20T16:30:00+02:00