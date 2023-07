Opérapiécé Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime Opérapiécé Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 8 septembre 2023, Mont-Saint-Aignan. Opérapiécé Vendredi 8 septembre, 20h30 Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite Par Aurore Bouston, Marion Lépine, William Mesguich.

Un tourbillon de folie musicale va souffler sur la soirée d’ouverture de saison ! Quand deux cantatrices en mal de contrat et un brin canailles décident de tenter leur chance à Paris, elles sont prêtes à tout. Elles n’hésiteront pas à tisser un truculent patchwork musical qui va de Brel à Chopin en passant par Claude François et Strauss : un opérapiécé donc, invitant à une redécouverte ludique des thèmes classiques. Le tout avec une espièglerie et une précision vocale extraordinaire !

"Énergie, inventivité, virtuosité ! Le burlesque le dispute à la maestria avec une irrésistible malice ! " Le Parisien

