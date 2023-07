La voie du Chaos Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 8 septembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

La voie du Chaos 8 – 30 septembre Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite

La Galerie de l’Espace Marc-Sangnier accueille l’artiste-peintre et musicien rouennais Moontain. Autodidacte assumé, il aime à faire naitre du tumulte des formes des entités qui se décrivent et se définissent mutuellement au sein d’une chorégraphie intuitive, en mouvements libres de toutes contraintes académiques. Habité par la conviction profonde qu’un sens caché attend d’être révélé lors du processus créatif, Moontain cherche inlassablement à dire le lien entre différents univers, réels et imaginaires, pour en réaffirmer la profonde unité.

Plus d’infos sur www.moontain.org

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « http://www.moontain.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T18:30:00+02:00 – 2023-09-08T22:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00