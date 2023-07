Soirée d’ouverture de saison Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime Soirée d’ouverture de saison Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 8 septembre 2023, Mont-Saint-Aignan. Soirée d’ouverture de saison Vendredi 8 septembre, 17h30 Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite Cap sur la musique ! Dans une ambiance festive et décalée, découvrez la nouvelle programmation culturelle de l’Espace Marc Sangnier. Un concert de canards, des garçons de café qui chantent et des airs d’opéra revisités, cette ouverture de saison donne le ton !

Programme : De 17h30 à 20h :

Ouverture de l’exposition La voie du Chaos consacrée à l’artiste Moontain

Spectacle La Mare où [l’] on se Mire par la Cie Chiendent Théâtre

Chansons de proximité à la carte par la Cie Garçons, s’il vous plait ! Et buffet joyeux à partager en famille ! À 20 h :

Spectacle Opérapiécé par Aurore Bouston et Marion Lépine Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T17:30:00+02:00 – 2023-09-08T23:00:00+02:00

