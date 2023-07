La Mare où [l’] on se mire Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 8 septembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

La Mare où [l’] on se mire Vendredi 8 septembre, 17h30 Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite

Par la compagnie chiendent théâtre.

“Je vais monter un opéra, il sera prêt pour dans deux ans. En attendant, je me suis dit, que ce serait bien de faire un tour de France pour présenter une maquette de mon futur opéra, comme ça quand dans deux ans vous viendrez le voir, on sera plus ensemble. Pour mon 1er opéra, je me suis inspiré du Vilain petit canard d’Andersen, mais avec un point de vue résolument moderne, je vous en dis pas plus. Je suis accompagné par des canards qui me donnent la réplique pour comprendre, pas à pas, tout le déroulé dramatique et sensible de mon opéra.” Norbert

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T17:30:00+02:00 – 2023-09-08T18:30:00+02:00

