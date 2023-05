Le Bal symphonique Espace Marc Sangnier, 26 mai 2023, Mont-Saint-Aignan.

Le Bal symphonique Vendredi 26 mai, 20h00 Espace Marc Sangnier 15€ / 10€ / 5€ / 1€

Peut-on imaginer moment plus radieux qu’une belle soirée de mai pour se retrouver ?

Alors, entrez dans la danse et embarquez pour un grand bal cosmopolite ! Entre une rumba congolaise, un cha-cha cubain endiablé et des rythmes balkaniques frénétiques, l’Orchestre Régional de Normandie et celui du Grand POP fusionneront pour vous proposer un voyage ludique et joyeux.

Imaginé avec l’écrivain Eugène Durif comme un moment de grâce et de partage, ce bal singulier vous emportera vers des instants fugitifs où nostalgie individuelle et collective se rejoindront. Pour chanter et bien danser maintenant !

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=145&kld=2223 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@montsaintaignan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 18 99 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T21:30:00+02:00

