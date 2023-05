L’Eau douce Espace Marc Sangnier, 14 mai 2023, Mont-Saint-Aignan.

L’Eau douce Dimanche 14 mai, 10h30 Espace Marc Sangnier 5€ / 1€

À la fois accueillante et furieuse, ludique et fantastique, l’eau irrigue nos imaginaires. De glace en goutte ou de brume en neige, la rêverie chorégraphique de Nathalie Pernette invite à saisir les différents états de cet élément imprévisible et à faire remonter à la surface des vapeurs d’impressions.

Ce solo poétique et mystérieux, où se croiseront nymphes et sirènes, explore en effet nos liens intimes et millénaires avec l’eau pour mieux les comprendre et, qui sait, se rapprocher au plus près d’une substance aussi fascinante qu’indispensable.

After musical à l’issue du spectacle par le Conservatoire de Rouen

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:30:00+02:00 – 2023-05-14T11:00:00+02:00

