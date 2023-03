Les Cahiers de Nijinski Espace Marc Sangnier, 24 mars 2023, Mont-Saint-Aignan.

Les Cahiers de Nijinski Vendredi 24 mars, 20h00 Espace Marc Sangnier 15€ | 10€ | 5€ | 1€

Alors que sa santé mentale se dégrade, le chorégraphe Vaslav Nijinski entame la rédaction de ses cahiers dans lesquels il lance un cri mystique d’amour et de rage. Conscient de son imminente disparition et pétri d’angoisse, il invective Dieu et ses semblables et oscille entre l’écriture de ses mémoires et de son quotidien.

Sur scène la voix, les corps et les sons entrent en résonance avec son souffle et nous plongent dans le tressaillement du génie face à l’incandescence du mystère de mourir, de créer, d’être en vie. Le tout sublimé par la présence d’un Denis Lavant tout simplement exceptionnel.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:00:00+01:00 – 2023-03-24T21:30:00+01:00

