MaX…ou ma vie en 24 images / seconde

Seine-Maritime

MaX…ou ma vie en 24 images / seconde Vendredi 3 février 2023, 20h00 Espace Marc Sangnier

15€ / 10€ / 5€ / 1€

Un spectacle de la Troupe de l’Escouade à partir de 12 ans Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie MaX, jeune homme autiste passionné de cinéma, dialogue sans cesse avec ses héros qu’il côtoie en permanence au sens figuré comme au sens propre. Il décide un jour de réaliser un film sur sa vie extra-ordinaire dont l’héroïne sera sa mère avec laquelle il entretient une relation forte. Au gré de dialogues teintés d’humour et de tendresse, MaX et sa mère nous font partager des tranches de leur vie, de leur chemin un peu particulier. De cette création drôle et bouleversante qui aborde finement la place de chacun dans notre société, on ressort assurément plus riche de différences et de vivre ensemble !

