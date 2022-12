Croire aux fauves Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan

Une adaptation du texte de l’anthropologue Nastassja Martin par Émilie Faucheux et la Compagnie Ume Théâtre Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie Quand l’anthropologue Nastassja Martin se retrouve dans la gueule d’un ours, elle devient selon les traditions sibériennes une miedka, mi-femme mi-ours. Elle entame alors une profonde réflexion sur les frontières entre être humain et animal. Une comédienne et un musicien s’emparent ici de son récit initiatique : en une suite de séquences qui ouvrent l’imaginaire et suscitent des émotions troubles, ils nous donnent à voir et entendre les chemins d’une métamorphose. L’invisible se dévoile peu à peu dans ce moment unique où mythe et réalité se rejoignent. Une patte puissante et impressionnante !

