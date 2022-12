7è édition de la Nuit de la lecture Espace Marc Sangnier, 21 janvier 2023, Mont-Saint-Aignan.

7è édition de la Nuit de la lecture Samedi 21 janvier 2023, 18h30 Espace Marc Sangnier

Entrée libre et gratuite

Soirée participative organisée par la Bibliothèque Marc-Sangnier

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Des contes aux histoires fantastiques, des récits de science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, le motif de la peur traverse la littérature. Il nous invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture…en particulier la nuit !

Alors pour la 7e édition des Nuits de la lecture, choisissez les textes qui vous ont les plus impressionnés et n’hésitez plus : partageons-les pour goûter le plaisir de lire, cette autre manière d’être ensemble.

Au programme

À partir de 18 h Visite de l’exposition Livres en vie et lecture des textes créés par les élèves d’une classe de 3ème du collège Jean de La Varende lors d’un atelier d’écriture organisé le 10 janvier par la bibliothèque Marc-Sangnier et animé par Catherine Fleury.

18h 15 Théâtre d’ombre. Lecture d’albums jeunesse à la manière des traditionnels Mômes en lire du mercredi.

18h45 Féroce : conte mis en musique par les élèves du cours de Flûte du Pôle d’Enseignement Artistique.

19h15 Défilé Haute Lecture : À la manière d’un défilé de mode haute couture, les volontaires déambuleront sur un tapis rouge et déclameront un extrait de texte de leur choix.

20H Autour d’un kir normand, lectures à voix haute accompagnées par un trio de musiciens de l’École d’improvisation Jazz.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T18:30:00+01:00

2023-01-21T21:00:00+01:00