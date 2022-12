Livres en vie Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan

Exposition des photographies de l’artiste Jean-Marc Godès Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie Jean-Marc Godes, artiste plasticien, mène depuis plusieurs années une recherche unique dédiée à la promotion du livre et à la lutte contre l’illettrisme. Sillonnant les quatre coins du monde, il construit patiemment une véritable histoire imaginaire des livres grâce à des mises en scène minutieusement construites. Tour à tour poétique, émouvante ou drôle, chacune de ses photographies propose une sorte d’arrêt sur image, de récit suspendu dans le temps, qui n’attendra que votre œil et votre imagination pour en remonter ou en poursuivre le fil. Il vous donnera passionnément l’envie de livres ! ” Il y a Monsieur Godès, dans vos magnifiques photos de l’humour, de la passion et surtout, quand vous mettez des livres en scène, une sorte de malicieuse intelligence où se lit votre amour de la lecture et de l’écriture…”

Bernard Pivot

