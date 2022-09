CharlÉlie Couture Espace Marc-Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan

Concert handicap visuel;handicap auditif;handicap moteur vi;hi;mi Espace Marc-Sangnier 1 rue Nicolas Poussin, 76130 Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie Inoubliable chanteur de « Je suis ton ami » de Toy Story (adaptée de la BO de Randy Newman), auteur-compositeur-interprète d’« Un avion sans ailes », CharlÉlie Couture est aussi peintre, poète, écrivain, photographe. Né à Nancy en 1956, il est le premier français à signer sur le label jamaïcain Island Records de Chris Blackwell, le découvreur de Bob Marley. Cet artiste « multiste » a également récemment peint une série de portraits d’un jeune Rimbaud transposé de nos jours. Son biographe, le documentaliste, David Desvérité (également auteur de deux bios consacrées à Philippe Djian et à Isaac Hayes), animera la rencontre qui précédera le concert de CharlÉlie avec le guitariste Karim Attoumane. En partenariat avec la Ville de Mont Saint-Aignan.

