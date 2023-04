Orchestre de Cuivres d’AMIENS Espace Marc ORLAN PERONNE Catégorie d’Évènement: Péronne

Orchestre de Cuivres d’AMIENS Espace Marc ORLAN, 15 avril 2023, PERONNE. Orchestre de Cuivres d’AMIENS Samedi 15 avril, 18h30 Espace Marc ORLAN Concert en commun avec l’ANGLIA BRASS

18h30 Arrivée

19h00 Répétition

19h30 Repas

20h30 Concert Espace Marc ORLAN 4 Avenue de la République , 80200 PERONNE PERONNE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T18:30:00+02:00 – 2023-04-15T23:30:00+02:00

2023-04-15T18:30:00+02:00 – 2023-04-15T23:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Péronne Autres Lieu Espace Marc ORLAN Adresse 4 Avenue de la République , 80200 PERONNE Ville PERONNE Lieu Ville Espace Marc ORLAN PERONNE

Espace Marc ORLAN PERONNE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peronne/

Orchestre de Cuivres d’AMIENS Espace Marc ORLAN 2023-04-15 was last modified: by Orchestre de Cuivres d’AMIENS Espace Marc ORLAN Espace Marc ORLAN 15 avril 2023 Espace Marc ORLAN PERONNE Péronne

PERONNE