Spectacle : Annie Cherry and the dinosaur Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Spectacle : Annie Cherry and the dinosaur Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux, 17 mars 2024, Issy-les-Moulineaux. Spectacle : Annie Cherry and the dinosaur Dimanche 17 mars 2024, 11h00 Espace Manufacture Sur inscription Spectacle : Annie Cherry and the dinosaur Par la compagnie Globe Théâtre Annie Cherry réussit toujours ses recettes avec un peu de magie et la participation des enfants … mais pour les gâteaux aux fruits qu’elle va préparer devant les enfants, elle va devoir composer avec son assistant très maladroit et très farfelu.

Sur inscription, en famille, à partir de 4 ans

Dimanche 17 mars à 11h Espace Manufacture 28, esplanade de la manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-17T11:00:00+01:00 – 2024-03-17T12:00:00+01:00

2024-03-17T11:00:00+01:00 – 2024-03-17T12:00:00+01:00 CLAVIM MaisondIssy Cie Globe Théâtre Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Manufacture Adresse 28, esplanade de la manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.8288;2.281824

Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/