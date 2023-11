Spectacle : Auf geht’s nach Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux, 3 mars 2024, Issy-les-Moulineaux.

Par la compagnie ma langue au chat

Ma Langue au Chat est une compagnie de théâtre linguistique !

Le spectacle se compose de sketchs interactifs pour progresser en allemand

La compagnie offre ainsi aux enfants l’opportunité de rencontrer des locuteurs natifs qui sauront éveiller leur intérêt et leur curiosité, et à qui ils pourront poser toutes leurs questions à l’issue du spectacle

Sur inscription, en famille, à partir de 6 ans

Dimanche 3 mars à 16h,

https://youtu.be/5Ne4BHQjnEA

2024-03-03T16:00:00+01:00 – 2024-03-03T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisondIssy

Cie Ma langue au chat