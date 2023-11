Spectacle : Sleeping Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux, 21 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Sleeping Dimanche 21 janvier 2024, 10h00, 11h00 Espace Manufacture Sur inscription

Spectacle : Sleeping

Par Anne Boutin Pied et Marie Prète

C’est un spectacle qui parle de la nuit, du dodo qui ne vient pas toujours, des jeux qu’on s’invente…

On y trouve des chats qui rôdent et des souris qui jouent. On y entend des berceuses et une langue qui chante en anglais et en danois… Et le silence de la nuit quand tout s’apaise.

Sur inscription, en famille, à partir de 1 an

Dimanche 21 janvier à 10h et 11h,

Espace Manufacture 28, esplanade de la manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T10:30:00+01:00

2024-01-21T11:00:00+01:00 – 2024-01-21T11:30:00+01:00

CLAVIM MaisondIssy

Anne Boutin Pied