Spectacle : Hauts les pattes ! Dimanche 12 novembre, 16h00

Cie Koalako

Le père de Billy est un gangster de grande réputation. Mais il s’inquiète pour son fils. : « Je me demande si tu feras un bon bandit, Billy. (…) Tu es trop gentil. »

Alors il lui donne un vieux revolver, une ceinture, un masque et un chapeau pour aller « tester » sa capacité à faire peur aux personnes qu’il croisera sur sa route.

Mais est ce que Billy, aidé du public va réussir sa mission alors que le renard rode ?

Cette adaptation bilingue du célèbre livre pour enfants de Catharina Valckx (école des loisirs) est un spectacle poétique, interactif et drôle.

Dimanche 12 novembre à 16h, en famille, à partir de 3 ans

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

