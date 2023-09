Spectacle : Gretel & hansel Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux, 8 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Gretel & hansel Dimanche 8 octobre, 16h00 Espace Manufacture Sur inscription

Spectacle : Gretel & Hansel

Cie Looking for my left hand

Alors qu’elle s’apprête à dévorer la délicieuse soupe chaude préparée par sa mère, Gretel, 13 mois, est interrompue par l’arrivée fracassante d’un nouvel arrivant : voici Hansel, son petit frère ! La soupe est renversée, Maman crie, Hansel crie, Gretel devient grande sœur… Et les ennuis commencent ! Il faut tout partager – la soupe, qui se fait rare, les bouts de pain, toujours plus petits, et même l’attention des parents, qui sont de plus en plus tristes et de plus en plus pauvres. Si pauvres qu’un jour, désespérés, ils abandonnent Gretel et Hansel au cœur de la forêt… La sœur et le frère sont adultes, maintenant, mais ils n’ont rien oublié : ni la forêt profonde, ni l’effrayante sorcière, ni surtout cette grande maison de pain d’épice, rien ne s’est effacé de cette fameuse histoire, celle racontée par les frères Grimm dans leur célèbre conte, Hansel et Gretel. Ils replongent dans leurs souvenirs et revivent cette extraordinaire aventure qui leur est arrivée alors lorsqu’ils étaient tout petits, cette équipée drôle et terrifiante, pendant laquelle ils ont appris à devenir sœur et frère.

Dimanche 8 octobre à 16h, en famille, à partir de 5 ans

https://youtu.be/LumyOgcKHP8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T16:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

CLAVIM MaisondIssy

Cie Looking for my left hand