Fête de la manufacture Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Fête de la manufacture Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux, 24 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Fête de la manufacture Dimanche 24 septembre, 15h00 Espace Manufacture Entrée libre Venez participer, de 15h à 19h, à la fête de la manufacture. Venez trouver de nombreuses animations : animation musicale, maquillage des enfants, atelier crféatifs, goûter offert par les Conseils de quartier, structures gonflables, etc. Profitez de cette occasion pour rencontrer et échanger avec vos conseillers de quartier ! En raison de la situation sanitaire l’accés sera limité, le port du masque est obligatoire et le pass sanitaire sera demandé pour veiller à la sécurité de tous. Espace Manufacture 28, esplanade de la manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00 village villages Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Manufacture Adresse 28, esplanade de la manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux

Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/