A la Soupe Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

A la Soupe Espace Manufacture, 12 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. A la Soupe Dimanche 12 mars, 11h00, 16h00 Espace Manufacture

Entrée libre sur inscription La maison de quartier de Corentin Celton vous invite à son spectcale « A la Soupe » de et par Irma Castera de la cie Dans tous les sens dimanche 12 mars à 11h et 16h à L’espace Manufacture « A la soupe ! » est un spectacle qui mêle conte, cuisine et

théâtre d’objet, pour le jeune public à partir de 3 ans. (Une

version adaptée aux tout-petits dès 8 mois est également

disponible).

« Je prépare une bonne soupe de légumes. Pendant

la cuisson, je joue à me raconter une histoire avec les

ustensiles de cuisine et les légumes sculptés dans les

épluchures. Comme une enfant qui joue à mettre en scène

les personnages des histoires qu’elle se raconte. » Espace Manufacture 28, esplanade de la manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T10:00:00+00:00 – 2023-03-12T15:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Manufacture Adresse 28, esplanade de la manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

A la Soupe Espace Manufacture 2023-03-12 was last modified: by A la Soupe Espace Manufacture Espace Manufacture 12 mars 2023 Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine