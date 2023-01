Spectacle pour enfants : Lily Poppins in London Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Spectacle gratuit, pour les enfants accompagnés, entrée libre dans la limite des places disponibles

Spectacle pour apprendre l’anglais pour enfants à découvrir en famille dès 6 ans Espace Manufacture 28 esplanade de la Manufacture 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 23 86 10 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ Patrimoine de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, vestige de son passé industriel, l’espace Manufacture est un équipement de 400 m² dédié à la danse et à la photographie et géré par l’espace Icare. Il met à disposition des Isséens : un grand studio de danse, un espace d’accueil, une galerie de photographies et une salle pluriactivités. Dans le cadre de son cycle de spectacles pour enfants, la Maison de Corentin Celton vous accueille à l’espace Manufacture pour : Lily Poppins in London par la compagnie Globe Théâtre 57 à l’espace Manufacture, durée 45 minutes Lily Poppins perd son parapluie magique lors d’une ballade à Londres. Elle appelle à la rescousse le détective Murdock Holmes, le descendant loufoque de Sherlock.

