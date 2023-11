MARCHÉ DE NOEL Espace Mansuy Badonviller, 10 décembre 2023, Badonviller.

Badonviller,Meurthe-et-Moselle

Venez vous plonger dans la magie des fêtes en arpentant les étales du marché de Noël organisé par l’association Familles Rurales.

Informations au 07 84 27 84 85.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. 0 EUR.

Espace Mansuy Rue de l’Abbé Mansuy

Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and immerse yourself in the magic of the festive season as you browse the stalls at the Christmas market organized by the Familles Rurales association.

Information on 07 84 27 84 85.

Sumérjase en la magia de las fiestas recorriendo los puestos del mercado de Navidad organizado por la asociación Familles Rurales.

Información en el 07 84 27 84 85.

Tauchen Sie ein in die Magie der Festtage und durchstöbern Sie die Stände des Weihnachtsmarktes, der von der Association Familles Rurales organisiert wird.

Informationen unter 07 84 27 84 85.

Mise à jour le 2023-10-30 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS