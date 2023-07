Stage Danse / Chant – Festival Jours de Théâtre 2023 Espace Mandela Estagel, 3 août 2023, Estagel.

Stage Danse / Chant – Festival Jours de Théâtre 2023 3 – 6 août Espace Mandela Les stages et la programmation en journée sont gratuits. Spectacle du soir : 10€ ou Carte Pass 20 € pour les 4 spectacles. Gratuit jusqu’à 12 ans.

Nous vous proposons 2 stages gratuits à Estagel (66), dans le cadre du festival Jours de Théâtre:

Stage de Danse/Corps:

LES OCIMORONES: P. Bertrand, L. Langlois, C. Ledru

Stage gratuit. Salle Mandela.

Jeu. 3, Ven. 4, Sam. 5 et Dim. 6 août – de 10h à 12h. À partir de 12 ans.

Venez en condition physique suffisante pour vous rouler par terre et vous monter un peu dessus, vous contre-poids, et vous risquez à de petites choses en douceur. Soyez prêts à sentir l’espace avec les orteils, à regarder les autres avec les oreilles, et à chanter par la racine des cheveux. Il y aura du corps, de la voix, de la danse et des jeux. Aucun niveau n’est requis si ce n’est l’envie d’essayer là, en groupe ou tout seul, de lever le bras comme on lèverait le soleil couchant.

Stage de Chant:

CIE DUAL BAND

Stage gratuit. Espace Jean Ferrat.

Jeu. 3, Ven. 4, Sam. 5 et Dim. 6 août – de 10h à 12h.

De Monteverdi aux Beatles, le répertoire de la Dual Band est vaste et varié ! Bien sûr, on ne vous demande pas d’être un(e) chanteur(se) averti(e), vous venez quel que soit votre niveau vous joindre au groupe, travailler des morceaux, admirer les voix talentueuses de la Dual Band. Et rire, rire beaucoup, vous amuser, parce que ces milanais-là ne savent pas travailler autrement que dans une franche bonne ambiance !

C’est la 15ème édition du Festival Jours de Théâtre, du 2 au 6 août 2023, à Estagel !

Au programme, des soirées spectaculaires -Andromaque, L’Odyssée, Feydeau, Koltès- et des après-midis gourmands où le théâtre shakespearien laisse parfois la place à de la danse, du cirque, de la musique.

Près de 30 spectacles, les scènes sont surtout en extérieur ; des stages de danse et de chant gratuits sur 4 jours pour tous les niveaux ; des spectacles jeune public (enfants, ados); un marché du festival festif le samedi 5 août au matin ; des bénévoles pour accueillir les festivaliers ; des concerts-buvettes pour débriefer ensemble la journée autour d’un verre !

Venez voir du spectacle vivant, par des compagnies professionnelles d’envergure nationale et régionale !

Billetterie sur place en soirée, programmation en journée gratuite.

Espace Mandela av docteur Torreilles 66310 Estagel Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie

