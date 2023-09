Olympique Tour à Labenne Espace Manaoc Labenne, 14 octobre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

L’Olympique Tour compte 12 dates dans les 12 communes de MACS labellisées Terre de Jeux 2024. Lors de ces évènements sportifs venez vous initiez à une multitude de sport, vous renseigner auprès des différentes associations sportives présentes ou encore assister à des démonstrations….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:00:00. EUR.

Espace Manaoc

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Olympique Tour has 12 dates in the 12 MACS communes labeled Terre de Jeux 2024. During these sporting events, come and learn about a multitude of sports, get information from the various sports associations present or watch demonstrations…

La Gira Olímpica tiene 12 citas en los 12 municipios de la MACS que han obtenido la etiqueta Terre de Jeux 2024. Durante estos eventos deportivos, venga a conocer una multitud de deportes, infórmese en las distintas asociaciones deportivas presentes o asista a demostraciones…

Die Olympic Tour umfasst 12 Termine in den 12 Gemeinden von MACS, die als Terre de Jeux 2024 ausgezeichnet wurden. Bei diesen Sportveranstaltungen können Sie eine Vielzahl von Sportarten ausprobieren, sich bei den verschiedenen anwesenden Sportvereinen informieren oder Vorführungen beiwohnen…

Mise à jour le 2023-09-27 par OTI LAS