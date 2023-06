Salon de l’Objet Publicitaire et des Cadeaux d’Entreprise Espace Malraux Joué-lès-Tours, 22 juin 2023, Joué-lès-Tours.

Salon de l’Objet Publicitaire et des Cadeaux d’Entreprise Jeudi 22 juin, 09h30 Espace Malraux Sur inscription

? Partage d’un aperçu exclusif du Salon de l’Objet Publicitaire organisé par Cadeaucom ! ?

Chers collègues et professionnels de la communication,

Nous sommes ravi de vous annoncer que Cadeaucom organise un événement incontournable pour tous les passionnés de marketing et de promotion de marque. Le Salon de l’Objet Publicitaire qui se tiendra à l’Espace Malraux à Joué-lès-Tours le 22 juin prochain, c’est un événement à ne pas manquer !

L’article suivant vous donne un avant-goût de l’excitation et de l’innovation qui règneront lors de cet événement.

Au cours de cette journée, les participants auront l’occasion de découvrir les dernières tendances de l’objet publicitaire et de la communication par l’objet. Que vous soyez un professionnel du marketing, un responsable des achats ou simplement curieux de découvrir les nouveautés du secteur, le Salon de l’Objet Publicitaire de Cadeaucom est l’endroit idéal pour trouver des idées créatives et innovantes pour promouvoir votre marque.

Les exposants présenteront une gamme diversifiée de produits promotionnels, des articles classiques aux innovations technologiques les plus récentes. Vous pourrez échanger avec des experts de l’industrie, nouer des contacts professionnels et discuter des meilleures stratégies pour maximiser l’impact de vos campagnes publicitaires.

Si vous cherchez à dynamiser vos campagnes publicitaires et à marquer les esprits de vos clients, je vous recommande vivement de vous inscrire dès maintenant au Salon de l’Objet Publicitaire de Cadeaucom. C’est une occasion unique de découvrir les dernières tendances, de rencontrer des professionnels du secteur et de trouver l’inspiration pour vos prochaines campagnes.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle ! Inscrivez-vous dès aujourd’hui et préparez-vous à une journée riche en découvertes et en opportunités.

? Lien d’inscription : https://cadeaucom.com/contact

Nous suis impatient de vous y retrouver et de partager avec vous l’excitation de cet événement unique. Ensemble, continuons à repousser les limites de la créativité et de l’impact publicitaire !

Espace Malraux Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T09:30:00+02:00 – 2023-06-22T17:00:00+02:00

Objet publicitaire Salon