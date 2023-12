Léo Brière Mentaliste / Illusionniste de l’Esprit Espace Malraux Châteaudun Catégories d’Évènement: Châteaudun

Eure-et-Loir Léo Brière Mentaliste / Illusionniste de l’Esprit Espace Malraux Châteaudun, 12 mars 2024, Châteaudun. Châteaudun Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:30:00

fin : 2024-03-12 22:00:00 Léo Brière, le mentaliste revient sur le devant de la scène avec son nouveau spectacle « Existences ».

Léo Brière, le mentaliste revient sur le devant de la scène avec son nouveau spectacle « Existences »

Préparez-vous à vivre une expérience sidérante à travers un show de mentalisme exceptionnel. Après avoir exploré les secrets du cerveau dans son spectacle « L’expérience interdite », le mentaliste est de retour dans un incroyable voyage au coeur de notre existence. Mandrake d’Or (Oscar de la magie) en 2021, Léo Brière est considéré comme le meilleur mentaliste de sa génération. 25 EUR.

Espace Malraux

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-19 par OT CHATEAUDUN Détails Catégories d’Évènement: Châteaudun, Eure-et-Loir Autres Code postal 28200 Lieu Espace Malraux Adresse Espace Malraux Ville Châteaudun Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Espace Malraux Châteaudun Latitude 48.066919 Longitude 1.3326431 latitude longitude 48.066919;1.3326431

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaudun/