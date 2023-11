Concert Kosma – Prévert Espace Malraux Châteaudun, 9 février 2024, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Suivez Fiona et Joséphine à la découverte de l’univers intense et poétique de la musique de Joseph Kosma sur les poèmes de Jacques Prévert….

2024-02-09 fin : 2024-02-09 21:45:00. 5 EUR.

Espace Malraux

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Follow Fiona and Joséphine as they discover the intense, poetic world of Joseph Kosma’s music to poems by Jacques Prévert…

Siga a Fiona y Joséphine mientras descubren el intenso y poético mundo de la música de Joseph Kosma para poemas de Jacques Prévert…

Folgen Sie Fiona und Josephine auf ihrer Entdeckungsreise durch die intensive und poetische Welt der Musik von Joseph Kosma zu den Gedichten von Jacques Prévert…

Mise à jour le 2023-10-25 par OT CHATEAUDUN