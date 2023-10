Desperate Housemen Espace Malraux Châteaudun, 26 janvier 2024, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Tous les travers quotidiens du couple passés en revue par des humoristes survoltés pour une soirée inoubliable !.

2024-01-26 fin : 2024-01-26 21:45:00. 25 EUR.

Espace Malraux

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



An unforgettable evening of comedy as the comedians take a look at the couple’s everyday problems!

Los cómicos se adentran en los problemas cotidianos de la pareja y ofrecen una velada inolvidable

Alle alltäglichen Schwächen eines Paares werden von überdrehten Komikern durchleuchtet und sorgen für einen unvergesslichen Abend!

Mise à jour le 2023-10-11 par OT CHATEAUDUN