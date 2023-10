La forêt magique Espace Malraux Châteaudun, 20 décembre 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Rendez-vous le 20 décembre à l’Espace Malraux pour une pièce remplie d’émotions et de bons sentiments..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . 5 EUR.

Espace Malraux

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Join us on December 20 at Espace Malraux for a play full of emotion and good feelings.

Acompáñenos el 20 de diciembre en el Espace Malraux en una obra llena de emoción y buenos sentimientos.

Wir treffen uns am 20. Dezember im Espace Malraux zu einem Stück voller Emotionen und guter Gefühle.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT CHATEAUDUN