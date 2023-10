Au bout du quai Espace Malraux Châteaudun, 5 décembre 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Entre humour et acidité, cette production Les Lucioles dévoile les aspects les plus beaux mais aussi les plus sombres d’un homme et d’une femme qui s’interrogent sur leur place dans la société et plus généralement dans le monde..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 21:45:00. 25 EUR.

Espace Malraux

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Between humor and acidity, this Les Lucioles production reveals the most beautiful but also the darkest aspects of a man and a woman questioning their place in society and, more generally, in the world.

Entre el humor y la acidez, esta producción de Les Lucioles revela los aspectos más bellos pero también los más oscuros de un hombre y una mujer que se cuestionan su lugar en la sociedad y, más en general, en el mundo.

Zwischen Humor und Säure enthüllt diese Les Lucioles-Produktion die schönsten, aber auch die dunkelsten Seiten eines Mannes und einer Frau, die sich Gedanken über ihren Platz in der Gesellschaft und ganz allgemein in der Welt machen.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT CHATEAUDUN