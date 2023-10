Salon Saveurs & Vins Espace Malraux Châteaudun, 11 novembre 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Rendez-vous les 11 et 12 novembre à Châteaudun pour le salon Saveurs et Vins organisé par le Lions Club à l’Espace Malraux..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 19:00:00. EUR.

Espace Malraux

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Join us in Châteaudun on November 11 and 12 for the Saveurs et Vins trade show organized by the Lions Club at the Espace Malraux.

Únase a nosotros en Châteaudun los días 11 y 12 de noviembre para asistir a la feria Saveurs et Vins, organizada por el Club de Leones en el Espace Malraux.

Wir treffen uns am 11. und 12. November in Châteaudun zur Messe « Saveurs et Vins », die vom Lions Club im Espace Malraux organisiert wird.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT CHATEAUDUN