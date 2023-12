Les Orchestrales Musiques en Fêtes – Spectacle du Nouvel An 2024 ESpace Malraux Chambéry, 6 janvier 2024 14:00, Chambéry.

Les Orchestrales Musiques en Fêtes – Spectacle du Nouvel An 2024 6 et 7 janvier 2024 ESpace Malraux

Musiques en Fêtes retrouve la tradition en réalisant ses spectacles du Nouvel An, à l’Espace Malraux de Chambéry, les Samedi 6 et Dimanche 7 Janvier pour quatre représentations.

Samedi 6 Janvier : 15h et 19h

Dimanche 7 Janvier : 11h et 16h

Un spectacle/concert avec 130 artistes sur scène : une réussite depuis plus de 26 ans !!!

Un orchestre atypique, de haut vol, un big band survolté, des danseurs prestigieux, une cheffe d’orchestre passionnée pour un spectacle remarquable et festif.

Ce concert/spectacle du Nouvel An, renouvelé chaque année, est l’événement attendu du début d’année, en Savoie …

L’orchestre symphonique de plus de 80 musiciens, vous interprétera classique, jazz, rock, musiques de film, ainsi que des standards de la variété française et internationale. Il accueille une cinquantaine de danseurs, chanteurs, acteurs, la célèbre académie de danse Nini Theilade de Lyon, des chanteuses confirmées dont Camille Grimaud, Manon Werner et Romy, du théâtre autour de Nicolas Sauze, le tango argentin avec Nadia et Asdine Makouf. Ce concert/Spectacle accueille également sur scène de jeunes talents du Studio Alpes Académie, lieu de résidence de l’orchestre.

Un peu plus de deux heures d’un spectacle/concert complet, vous offrant différentes esthétiques artistiques, complété par un effort particulier sur le son et les lumières.

Offrez-vous ce cadeau de début d’année, venez en famille, venez avec vos amis, venez encourager tous ces artistes qui souhaitent simplement vous faire passer un beau moment artistique.

Tous les artistes, tous les bénévoles vous attendent pour partager ce moment privilégié.

Une place à 27 €, pour un plateau de cette importance et de cette qualité, (1/3 du prix de revient de ce spectacle) : pas de formule magique, du talent, de l’engagement, du mécénat, du bénévolat et … vous amis spectateurs !!!

Prix des places :

· 27 € plein tarif

· 22 € pour les élèves d’écoles de musique de plus de 30 ans

· 17 € pour les moins de 15 ans, étudiants, élèves d’école de musique et conservatoires

· 7 € pour les moins de 6 ans

Plusieurs possibilités pour les réservations :

· Espace Malraux :

– Téléphone de la billetterie, aux heures d’ouverture : 04 79 85 55 43

– Se rendre sur place aux heures d’ouverture :

– Ma, Je, Ve : 13h–18h

– Me : 10h–18h

– Sa : 14h–18h

· Office de tourisme de Chambéry, sur place : 04 79 33 42 47

· Site de Musiques en Fêtes : musiques-en-fetes.fr

ESpace Malraux Carré Curial 67 place François Mitterrand , 73000 Chambéry Chambéry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T15:00:00+01:00 – 2024-01-06T16:00:00+01:00

2024-01-07T16:00:00+01:00 – 2024-01-07T17:00:00+01:00