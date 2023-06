« Habiter n’est pas dormir » – temps fort Play mobile Espace Maison Blanche Châtillon, 16 juin 2023, Châtillon.

« Habiter n’est pas dormir » – temps fort Play mobile 16 et 17 juin Espace Maison Blanche Réservation conseillée – certains spectacles étant en jauge limitée

À Châtillon, sur l’espace Maison blanche, une maison à ciel ouvert et 7 habitant.e.s feront irruption au lever du jour et disparaitront à la nuit tombée pour mieux réapparaitre le lendemain matin. Construction éphémère et nomade, imaginée comme un espace privé ouvert sur un espace public, vous serez libres d’observer de loin ou de près cette maison sans cloison ni toit avec ses différentes pièces de vie, de la traverser, de vous y arrêter, ou de vous y installer et pourquoi pas de devenir habitant.e de l’instant. Juste avant sa disparition, au coucher du soleil, vous serez convié.e à vous positionner comme observateur.rice de la vie de ces habitant.e.s dans leur quotidien. Entre rêve et réalité, une maison éclairée, c’est une maison qui regarde dehors et qui dévoile ses secrets…

Espace Maison Blanche 2 avenue Saint-Exupéry 92320 Châtillon

2023-06-16T22:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00

2023-06-17T21:30:00+02:00 – 2023-06-17T22:30:00+02:00

théâtre d’objets Patrick Kermann

© Thomas Hahn