pétanque & vide grenier Espace Maguy Castéran ( salle des fêtes) Loures-Barousse, 14 octobre 2023, Loures-Barousse.

Loures-Barousse,Hautes-Pyrénées

samedi 14 octobre :

PÉTANQUE

Challenge Souvenir Sandrine LESEINE (secrétaire et trésorière au club).

Concours A et B en doublettes formées.

Jet du but à 14h30 – ouvert à tous.

Mises + 200€ + coupes.

dimanche 15 octobre :

VIDE GRENIER

Accueil exposants dès 6h30

2€ le ml intérieur & extérieur

Réservation Jeff

Pendant deux jours, buvette, sandwichs, frites..

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Espace Maguy Castéran ( salle des fêtes) LOURES-BAROUSSE

Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



saturday, october 14 :

PÉTANQUE

Challenge Souvenir Sandrine LESEINE (club secretary and treasurer).

Competitions A and B in doublettes.

Goal-throwing at 2.30pm – open to all.

Stakes + 200? + cups.

sunday october 15 :

GARDEN VACUUM

Exhibitors welcome from 6:30 am

2? per m indoor & outdoor

Reservation Jeff

Two days of refreshments, sandwiches and French fries.

sábado 14 de octubre :

PÉTANQUE

Challenge Souvenir Sandrine LESEINE (secretaria y tesorera del club).

Competiciones A y B por parejas.

Gol lanzado a las 14h30 – abierto a todos.

Apuestas + 200 euros + copas.

domingo 15 de octubre :

VACÍO DE JARDÍN

Expositores bienvenidos a partir de las 6h30

2? por metro cuadrado interior y exterior

Reserva Jeff

Dos días de refrescos, bocadillos y patatas fritas.

samstag, den 14. Oktober :

PETANQUE

Challenge Souvenir Sandrine LESEINE (Sekretärin und Schatzmeisterin im Verein).

Wettbewerbe A und B in formierten Doubletten.

Zielwurf um 14:30 Uhr – offen für alle.

Einsätze + 200? + Pokale.

sonntag, 15. Oktober :

VIDEO GRENIER

Empfang der Aussteller ab 6.30 Uhr

2? pro m Innen- und Außenbereich

Reservierung Jeff

Zwei Tage lang Erfrischungsstände, Sandwiches, Pommes frites.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65