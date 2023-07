ENTRE TERRE ET MER ESPACE MAES Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq ENTRE TERRE ET MER ESPACE MAES Villeneuve-d’Ascq, 17 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. ENTRE TERRE ET MER 17 – 21 juillet ESPACE MAES Forfait journalier de 0.50ct € (Q.F. caf de <617) à 8€ selon (Q.F. caf >800)

Supplément par nuitée : de 2.50€ à 15€ selon Q.F. CAF et lieu de résidence.

Soit un tarif par séjour et par enfants de 16.50€ à 80€ en fonction du Q.F et lieu de résidence. Le séjour aura lieu en hébergement camping dans la région de Saint Valery-sur-Somme (Saint-Valéry/Noyelle) du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023 sur la thématique des activités physiques et sportives, notamment les sports de nature (course d’orientation, accrobranche, piscine, cerf-volant…).

Découverte de la baie de Somme en vélo, randonnée pédestre, train à vapeur.

Ce séjour sera encadré par du personnel municipal de la Ville de Boulogne-sur-Mer

Hébergement sous tentes. ESPACE MAES 3, rue Gustave Flaubert 62200 Boulogne-sur-Mer Villeneuve-d’Ascq 59491 Château Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 30 83 97 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ville-boulogne-sur-mer.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:55:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00 TERRE MER Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu ESPACE MAES Adresse 3, rue Gustave Flaubert 62200 Boulogne-sur-Mer Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 11 Age max 17 Lieu Ville ESPACE MAES Villeneuve-d'Ascq

ESPACE MAES Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/