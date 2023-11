Concert de la Chorale des Eaux-Vives Espace Madeleine – Temple ouvert Genève Catégorie d’Évènement: Genève Concert de la Chorale des Eaux-Vives Espace Madeleine – Temple ouvert Genève, 19 novembre 2023, Genève. Concert de la Chorale des Eaux-Vives Dimanche 19 novembre, 17h00 Espace Madeleine – Temple ouvert Normal: CHF 20.-, Gratuit jusqu’à 12 ans La Chorale des Eaux-Vives accompagnée du Groupe Vocal de Sézenove et d’un ensemble instrumental sont heureux de vous acceuillir à leur concert. Programme Missa Brevis de Leopold Mozart

Misericordias Domini de Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor pour piano n°1 et cordes en sol mineur de Wolfgang Amadeus Mozart

Cantate Domino, In Paradisum et Exultate Jubilate de Karl Jenkins extraits des Motets Billeterie Les billets peuvent être réservés par l’envoi d’un courriel à eliane.urwyler@gmail.com

Vous pourrez les retirer dès 16 heures à la caisse le jour du concert.

(Le placement est libre, les places ne sont pas numérotées)

Les billets seront également en vente le jour du concert sous réserve de disponibilité.

Plus d'information: www.chorale.ch

Espace Madeleine – Temple ouvert
Rue de la Madeleine 15
Genève 1204

2023-11-19T17:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:30:00+01:00

