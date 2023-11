Concert de l’Ensemble Amalgame Espace Madeleine – Temple ouvert Genève Catégorie d’Évènement: Genève Concert de l’Ensemble Amalgame Espace Madeleine – Temple ouvert Genève, 11 novembre 2023, Genève. Concert de l’Ensemble Amalgame Samedi 11 novembre, 20h00 Espace Madeleine – Temple ouvert Gratuit Dans le cadre de sa saison sur les exils de compositeurs aux Etats-Unis, l’Ensemble Amalgame est fier de vous convier à sa première production de la saison. Ce concert sera l’occasion d’une première suisse, celle du Concerto for Strings de Miklos Rozsa, compositeur hollywoodien émérite du film Ben-Hur. Programme:

Concerto pour cordes, Miklos ROzsa

Adagio, Samuel Barber

Simple Symphony, Benjamin Britten samedi 11 novembre à 20h

samedi 11 novembre à 20h

Temple de la Madeleine Entrée gratuite, chapeau à la sortie Espace Madeleine – Temple ouvert Rue de la Madeleine 15 Genève 1204

