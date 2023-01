Spectacle de grandes illusions et magie – Ana & Anthony NEO – MANIFEST à La Ferté-Saint-Aubin (45) 25 et 26 février Espace Madeleine Sologne – La FERTE St AUBIN

Tarifs : plein 15 € / réduit : 10 €. Infos 02 38 64 81 34

Découvrez MANIFEST, un spectacle de grandes illusions : rythmé, moderne et dynamique. La grande illusion est un classique de la magie, sûrement l’art magique le plus spectaculaire.

Espace Madeleine Sologne – La FERTE St AUBIN La FERTE-St-AUBIN – Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

Découvrez MANIFEST, un spectacle de grandes illusions : rythmé, moderne et dynamique. La grande illusion est un classique de la magie, sûrement l’art magique le plus spectaculaire. Ana & Anthony poussent les limites de ce classique dans leur show, ils s’approprient l’art et le présentent comme un film d’action !

Les tours s’enchaînent dans un rythme épique qui vous tient en haleine du début jusqu’à la fin. C’est dans une véritable chorégraphie qu’Ana et Anthony mettent en scène des disparitions, transpositions, apparitions, transformations, évasions et tout cela à une vitesse frénétique.

Ana & Anthony vous présenteront des numéros impossibles. Un véritable show adapté pour tout public. Petits et grands pourront tenter de comprendre, mais finiront par se faire surprendre.

LE DUO

Un couple magique

Ana & Anthony, un duo d’artistes aux multiples talents. En couple sur scène comme dans la vie, leur objectif principal : faire passer leur public par toutes les émotions.

Depuis plusieurs années, ils mettent en scène et joue des spectacles de magie, modernes et dynamiques. Entre magie, danse, comédie, paranormal et prise de risques ces artistes feront passer un bon moment aux petits comme aux grands.

ANA

Artiste chorégraphe et acrobate

Après une école de danse professionnelle et de nombreuses années dans un grand cirque en tournée dans toute la France, Ana met désormais toute son expérience au profit de la magie et de la mise en scène.

En passant par des numéros de sangles aériennes, de la chorégraphie rythmée et moderne et des numéros visuels, son charme et son élégance en font un atout majeur pour détourner votre attention et surtout vous faire rêver par de véritables prouesses magiques.

ANTHONY

Artiste magicien

Un passionné de l’extraordinaire, Anthony a été en équipe de France de Magie et s’est formé auprès des plus grands pour, à son tour, impressionner son public. Ses atouts principaux sont : ses mises en scène rythmés et dignes de films de super-héros.

Anthony est un spécialiste de la grande illusion et des numéros visuels de sculpture sur ballons. Il possède de nombreuses cartes en main pour vous émerveiller, mais également vous surprendre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T20:30:00+01:00

2023-02-26T16:30:00+01:00

