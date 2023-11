Loto Tel est Ton Combat Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin, 3 décembre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

L’Association Tel est Ton Combat organise un loto début décembre 2023, à La Ferté-Saint-Aubin aux Portes de Sologne..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 16:00:00. .

Espace Madeleine Sologne

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



The Association Tel est Ton Combat is organizing a lotto in early December 2023, at La Ferté-Saint-Aubin aux Portes de Sologne.

La asociación Tel est Ton Combat organiza un bingo a principios de diciembre de 2023, en La Ferté-Saint-Aubin, en las Portes de Sologne.

Der Verein Tel est Ton Combat organisiert Anfang Dezember 2023 in La Ferté-Saint-Aubin an den Portes de Sologne ein Lotto.

