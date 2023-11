AFMTéléthon : Vente de Jouets de Noël et Livres Espace Madeleine Sologne La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin AFMTéléthon : Vente de Jouets de Noël et Livres Espace Madeleine Sologne La ferte-saint-aubin, 8 décembre 2023, La ferte-saint-aubin. AFMTéléthon : Vente de Jouets de Noël et Livres 8 et 9 décembre Espace Madeleine Sologne l’AFMTéléthon organise début décembre une vente de jouets de Noël et de livres. Seront proposés durant cette vente des jeux d’éveils, jouets, jeux de société , DVD, livres, peluches …

Ces jouets ou livres sont triés, testés tout au long de l’année par les bénévoles. De quoi faire plaisir, combler vos proches, tout en participant au Téléthon! Espace Madeleine Sologne Place de la Gare, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 64 61 36 »}, {« type »: « email », « value »: « mass@lafertesaintaubin.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T07:30:00+01:00 – 2023-12-08T17:00:00+01:00

2023-12-08T07:30:00+01:00 – 2023-12-08T17:00:00+01:00

2023-12-09T08:00:00+01:00 – 2023-12-09T11:00:00+01:00

