Loto Tel est Ton Combat Espace Madeleine Sologne La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Loto Tel est Ton Combat Espace Madeleine Sologne La ferte-saint-aubin, 3 décembre 2023, La ferte-saint-aubin. Loto Tel est Ton Combat Dimanche 3 décembre, 10h30 Espace Madeleine Sologne L’Association Tel est Ton Combat vous invite à participer à son loto début décembre.

Plus de 1500 lots sont à gagner, allant des séjours, à des bons d’achats chez de nombreux commerçants, en apssant par des électroménagers !

Restauration rapide crêpes et boissons sur place !

Venez nombreux ! Espace Madeleine Sologne Place de la Gare, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « email », « value »: « lototelesttoncombat@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:30:00+01:00 – 2023-12-03T15:00:00+01:00

2023-12-03T10:30:00+01:00 – 2023-12-03T15:00:00+01:00 FMACEN045V505364 pixabay Détails Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Autres Lieu Espace Madeleine Sologne Adresse Place de la Gare, La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin Lieu Ville Espace Madeleine Sologne La ferte-saint-aubin latitude longitude 47.72113;1.93264

Espace Madeleine Sologne La ferte-saint-aubin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-saint-aubin/