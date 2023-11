Noël Gourmand et ses traditions Espace Madeleine Sologne La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Noël Gourmand et ses traditions Espace Madeleine Sologne La ferte-saint-aubin, 25 novembre 2023, La ferte-saint-aubin. Noël Gourmand et ses traditions 25 et 26 novembre Espace Madeleine Sologne L’association « Animations Touristiques des Portes de Sologne » organise fin novembre son célèbre Noël Gourmand ! Cette année, le thème porte sur « Les traditions ». Comme à l’accoutumée, vous pourrez y trouver des produits régionaux de qualité, que vous pourrez déguster sur place ou plus tard pour agrémenter vos fêtes de fin d’année!

Gourmets ou gourmands, à vous de faire votre choix ! L'ensemble de l'équipe associative vous attend nombreux à ce rendez-vous.

Espace Madeleine Sologne
Place de la Gare, La ferte-saint-aubin

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00
2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

