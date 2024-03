Espace Ma Bulle Portes ouvertes Espace Ma Bulle Tréguier, vendredi 8 mars 2024.

Espace Ma Bulle Portes ouvertes Espace Ma Bulle Tréguier Côtes-d’Armor

A Tréguier, le nouvel espace Ma Bulle ouvre grand ses portes à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

L’occasion de découvrir ses praticiennes de soin de support et de bien-être et d’apprécier leurs talents. Des soins et des ateliers vous seront proposés en libre accès tout au long de la journée dans ce lieu chaleureux et convivial musicothérapie, réflexologie plantaire, massage biodynamique, reiki, jin shin jyustu, sophrologie…

Nous serons là pour vous accueillir, vous renseigner, prendre soin de vous.

Elodie, Anne, Bénédicte, Anne-Hélène, Laëtitia, Nathalie, Juliette

Participation libre et en conscience. .

Début : 2024-03-08 10:00:00

fin : 2024-03-08 18:30:00

Espace Ma Bulle 41 Rue Saint-André

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Espace Ma Bulle Portes ouvertes Tréguier a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose