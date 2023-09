Salon « ELLES » Espace Lunesse Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Salon « ELLES » Espace Lunesse Angoulême, 17 octobre 2023, Angoulême. Salon « ELLES » Mardi 17 octobre, 13h00 Espace Lunesse Entrée libre – Gratuit Developpement Réseau 16 organise le salon « ELLES », qui est un salon pour l’emploi 100% destiné aux Femmes de 14 à 60 ans. Rendez-vous le 17 octobre 2023 à l’Espace Lunesse à Angoulême de 13h à 18h. Au programme : Des entretiens, des ateliers et conseils Le CIJ d’Angoulême avec le service de l’ERIP de l’Angoumois sera également présent pour vous informer sur les dispositifs et les aides possibles. Espace Lunesse Espace Lunesse Rue Paul Mairat 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T13:00:00+02:00 – 2023-10-17T18:00:00+02:00

